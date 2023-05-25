Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Канада
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Швеция
Латвия
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Челси
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
США
Чехия
30
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Швейцария
Германия
13
Футбол. Зарубежный
22:30
Осасуна
Атлетик
Хоккей. НХЛ
26.05
Даллас
Вегас
Все события
17:25 (мск), источник: Sportmail.ru

В команде Формулы-1 «Феррари» опровергли слухи о переговорах с Хэмилтоном

Руководитель команды сказал, что переговоров не было.

Наверх
Источник: AP 2022

Директор команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассер опроверг стухи о том, что велись переговоры по контракту с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

«Две недели назад СМИ отправляли Сайнса в “Ауди”, неделю назад — Леклера в “Мерседес”. Вы прекрасно знаете, что на данной стадии сезона каждую неделю будет новая история. Мы не присылали Льюису предложение, мы этого не делали, у нас не было переговоров. Думаю, каждая команда хотела бы Хэмилтона», — приводит слова Вассера Motorsport.com.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что «Феррари» могут предложить Льюису контракт на 40 миллионов фунттов стерлингов.

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон в текущем сезоне идет на четвертом месте в зачете пилотов с 56 очками, он опережает в таблице обоих пилотов «Феррари».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Оренбург» договорился о трансфере нападающего «Спартака»
Финальный матч Лиги чемпионов может принести Турции 80 млн...
Фоторепортажи
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь