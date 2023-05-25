В команде Формулы-1 «Феррари» опровергли слухи о переговорах с Хэмилтоном

«Две недели назад СМИ отправляли Сайнса в “Ауди”, неделю назад — Леклера в “Мерседес”. Вы прекрасно знаете, что на данной стадии сезона каждую неделю будет новая история. Мы не присылали Льюису предложение, мы этого не делали, у нас не было переговоров. Думаю, каждая команда хотела бы Хэмилтона», — приводит слова Вассера Motorsport.com.