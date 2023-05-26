Команда Формулы-1 «Мерседес» представила обновленный болид

Источник: Mercedes

После провала в первых гонках команда «Мерседес» поняла, что нужно что-то менять в гоночном автомобиле W14.

У машины появились боковые понтоны. На верхней плоскости понтонов можно насчитать десяток вентиляционных отверстий, через которые отводится горячий воздух. Инженеры перебрали систему охлаждения, построили новые радиаторы, изменили конструкцию передней подвески, обновили днище, поменяли место крепления зеркал заднего вида, сообщает Auto-moto-und-sport.

Болид стал быстрее первой версии на 0,2−0,4 секунды.