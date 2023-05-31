Гонщик Мик Шумахер вернется за руль болида Формулы-1

Мик будет пилотировать болид «Мерседеса» 2023 года. Тесты будут проходить в течение целого дня. Пилот проедет около 500 километров. Шумахер должен выехать на трассу в среду, а за день до этого тесты проведет пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.