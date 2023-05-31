Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Рома
Футбол. Зарубежный
28.05
Валенсия
Эспаньол
22
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.05
Канада
Германия
52
Футбол. Зарубежный
28.05
Ювентус
Милан
01
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Футбол. Зарубежный
2.06
Сассуоло
Фиорентина
Все события
11:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Гонщик Мик Шумахер вернется за руль болида Формулы-1

Резервный пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Мик Шумахер проведет тесты с немецкой командой в Барселоне на следующей неделе после Гран-при Испании, который состоится со 2 по 4 июня, сообщает Bild.

Наверх
Источник: Reuters

Мик будет пилотировать болид «Мерседеса» 2023 года. Тесты будут проходить в течение целого дня. Пилот проедет около 500 километров. Шумахер должен выехать на трассу в среду, а за день до этого тесты проведет пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Шумахер покинул команду «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

Мик Шумахер сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Гонщик Мик Шумахер вернется за руль болида Формулы-1
Футболист Аршавин назвал Пиняева похожим Роналду
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь