Гонщик Мик Шумахер вернется за руль болида Формулы-1
Резервный пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Мик Шумахер проведет тесты с немецкой командой в Барселоне на следующей неделе после Гран-при Испании, который состоится со 2 по 4 июня, сообщает Bild.
Резервный пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Мик Шумахер проведет тесты с немецкой командой в Барселоне на следующей неделе после Гран-при Испании, который состоится со 2 по 4 июня, сообщает Bild.
Мик будет пилотировать болид «Мерседеса» 2023 года. Тесты будут проходить в течение целого дня. Пилот проедет около 500 километров. Шумахер должен выехать на трассу в среду, а за день до этого тесты проведет пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
Шумахер покинул команду «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.
Мик Шумахер сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.