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12:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Команды Формулы-1 выросли в стоимости на 276% с 2019 года

Самыми дорогими командами названы «Феррари» и «Мерседес».

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Источник: AP 2023

Издание Forbes оценило стоимость всех команд Формулы-1 в 2023-м году.

Как считает издание, все команды чемпионата суммарно сейчас оцениваются в 1,88 миллиарда долларов. Это на 276% больше, чем в 2019-м году. Тогда средняя стоимость команды Формулы-1 оценивалась в 500 миллионов.

Рост стоимости команд связывается с введением ограничения на траты команды, а также ростом популярности Формулы-1 в США и удачному медиа-освещению, включая выход сериала «Формула-1. Драйв выживания» на Netflix.

Рейтинг стоимости команд Формулы-1 по версии Forbes:

  1. «Феррари» — 3,9 миллиарда долларов
  2. «Мерседес» — 3,8
  3. «Ред Булл» — 2,6
  4. «Макларен» — 2,2
  5. «Альпин» — 1,4
  6. «Астон Мартин» — 1,375
  7. «Альфа Таури» — 1,125
  8. «Альфа Ромео» — 0,9
  9. «Хаас» — 0,78
  10. «Уильямс» — 0,725.

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