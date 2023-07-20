Команды Формулы-1 выросли в стоимости на 276% с 2019 года
Самыми дорогими командами названы «Феррари» и «Мерседес».
Самыми дорогими командами названы «Феррари» и «Мерседес».
Издание Forbes оценило стоимость всех команд Формулы-1 в 2023-м году.
Как считает издание, все команды чемпионата суммарно сейчас оцениваются в 1,88 миллиарда долларов. Это на 276% больше, чем в 2019-м году. Тогда средняя стоимость команды Формулы-1 оценивалась в 500 миллионов.
Рост стоимости команд связывается с введением ограничения на траты команды, а также ростом популярности Формулы-1 в США и удачному медиа-освещению, включая выход сериала «Формула-1. Драйв выживания» на Netflix.
Рейтинг стоимости команд Формулы-1 по версии Forbes: