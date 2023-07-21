Хэмилтон: Переговоры с «Мерседес» завершены
Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон на встрече с прессой перед началом гоночного уик-энда Гран-при Венгрии заявил, что новый контракт с «Мерседес» практически готов к подписанию.
Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон на встрече с прессой перед началом гоночного уик-энда Гран-при Венгрии заявил, что новый контракт с «Мерседес» практически готов к подписанию.
Льюис отметил, что сейчас переговорами занимаются юристы.
"Мы очень близки к продлению контракта. Возможно, сделаем заявление до конца года, а, может, заставим вас подождать. Если серьезно, то мне особо нечего сказать. Сейчас переговорами занимаются юристы.
Я не участвовал в переговорах на начальной стадии, так как был занят другими делами. Но команда занималась этим вопросом в фоновом режиме. Сейчас переговоры завершены. Осталось уладить некоторые мелкие детали", — цитирует Хэмилтона издание Crash.net.
Ранее СМИ сообщали, что Хэмилтон и «Мерседес» не могут согласовать срок нового соглашения. Льюис настаивал на многолетнем соглашении, команда — на однолетнем с возможностью продления еще на сезон.