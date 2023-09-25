Фанаты заказали в номер Хэмилтона несколько тысяч банок с энергетиком «Ред Булл»

Во время одного из интервью британца по ходу гоночного уик-энда в трансляцию попал штрих-код для оформления заказов на напитки. Поклонники «королевских гонок» смогли отсканировать его на своих телефонах и начали оформлять заказы на имя Хэмилтона, а также его партнера по «Мерседесу» Джорджа Расселла и руководителя команды Тото Вольфа.

«Все шло стабильно, но внезапно система заказов просто сошла с ума. На нас посыпались тысячи заказов на напитки “Ред Булл”. Многие из них были оформлены на Льюиса, Джорджа Расселла и руководителя команды Тото Вольфа. Несмотря на то что они являются нашими конкурентами, у нас есть запасы “Ред Булл” в баре, но они небольшие, и мы не афишируем этот факт по понятным причинам. Таким образом, мы не смогли выполнить все заказы», — сказал один из сотрудников, ответственный за доставку напитков.