«Ред Булл» прокатил свой болид по железным дорогам в Чикаго
«Ред Булл» установил свой болид на специальный вагон поезда, курсирующий по центру Чикаго.
«Ред Булл» установил свой болид на специальный вагон поезда, курсирующий по центру Чикаго.
Такой маркетинговый ход был сделан для привлечения людей на мероприятие «Red Bull Showrun», которое пройдет в американском городе 29 сентября.
Ранее подобное мероприятие проходило в 2023 году в ряде городов, включая Дублин и Салоники, а в октябре пройдет в Нэшвилле.
На прошедшем 24 сентября Гран-при Японии команда «Ред Булл» досрочно выиграла Кубок конструкторов «Формулы-1».