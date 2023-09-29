«Ред Булл» прокатил свой болид по железным дорогам в Чикаго

Такой маркетинговый ход был сделан для привлечения людей на мероприятие «Red Bull Showrun», которое пройдет в американском городе 29 сентября.

Ранее подобное мероприятие проходило в 2023 году в ряде городов, включая Дублин и Салоники, а в октябре пройдет в Нэшвилле.