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12:16 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ред Булл» прокатил свой болид по железным дорогам в Чикаго

«Ред Булл» установил свой болид на специальный вагон поезда, курсирующий по центру Чикаго.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Такой маркетинговый ход был сделан для привлечения людей на мероприятие «Red Bull Showrun», которое пройдет в американском городе 29 сентября.

Ранее подобное мероприятие проходило в 2023 году в ряде городов, включая Дублин и Салоники, а в октябре пройдет в Нэшвилле.

На прошедшем 24 сентября Гран-при Японии команда «Ред Булл» досрочно выиграла Кубок конструкторов «Формулы-1».

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 «Ред Булл» прокатил свой болид по железным дорогам в Чикаго
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