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15:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Forbes посчитал доходы Ферстаппена и других гонщиков «Формулы-1»

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен во второй раз подряд возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1» по версии Forbes.

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Источник: Reuters

За минувший сезон Ферстаппен заработал 70 млн долларов. Базовая зарплата 26-летнего гонщика составила 45 млн долларов, еще 25 млн он получил за счет бонусов. В прошлом сезоне трехкратный чемпион мира заработал на 10 млн долларов меньше.

Второе место занял британский пилот Льюис Хэмилтон, заработавший по контракту с «Мерседесом» 55 млн долларов. Тройку замкнул испанец Фернандо Алонсо, который в прошедшем сезоне пополнил свой счет на 34 млн долларов. Для 42-летнего пилота «Астон Мартин» это был 20-й юбилейный сезон в «королевских» гонках. Он останется в «Формуле-1» еще, как минимум, на один сезон.

Топ-10 высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1»

  1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 (45+25) млн долларов
  2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 55 (55+0) млн долларов
  3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 34 (24+10) млн долларов
  4. Серхио Перес («Ред Булл») — 26 (10+16) млн долларов
  5. Шарль Леклер («Феррари») — 19 (14+5) млн долларов
  6. Ландо Норрис («Макларен») — 15 (5+10) млн долларов
  7. Карлос Сайнс («Феррари») — 14 (8+6) млн долларов
  8. Джордж Расселл («Мерседес») — 9 (4+5) млн долларов
  9. Пьер Гасли («Альпин») — 8 (5+3) млн долларов
  10. Оскар Пиастри («Макларен») — 8 (3+5) млн долларов

В минувшем сезоне Ферстаппен стал трехкратным чемпионом «Формулы-1», набрав рекордные 575 очков. Он более чем в два раза опередив ближайшего преследователя в лице партнера по команде Серхио Переса, на счету которого 285 очков. Ферстаппен выиграл 19 из 22 гонок, что является рекордным показателем в истории «королевских» гонок.

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