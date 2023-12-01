Forbes посчитал доходы Ферстаппена и других гонщиков «Формулы-1»

За минувший сезон Ферстаппен заработал 70 млн долларов. Базовая зарплата 26-летнего гонщика составила 45 млн долларов, еще 25 млн он получил за счет бонусов. В прошлом сезоне трехкратный чемпион мира заработал на 10 млн долларов меньше.

Второе место занял британский пилот Льюис Хэмилтон, заработавший по контракту с «Мерседесом» 55 млн долларов. Тройку замкнул испанец Фернандо Алонсо, который в прошедшем сезоне пополнил свой счет на 34 млн долларов. Для 42-летнего пилота «Астон Мартин» это был 20-й юбилейный сезон в «королевских» гонках. Он останется в «Формуле-1» еще, как минимум, на один сезон.

Топ-10 высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1»

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 (45+25) млн долларов Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 55 (55+0) млн долларов Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 34 (24+10) млн долларов Серхио Перес («Ред Булл») — 26 (10+16) млн долларов Шарль Леклер («Феррари») — 19 (14+5) млн долларов Ландо Норрис («Макларен») — 15 (5+10) млн долларов Карлос Сайнс («Феррари») — 14 (8+6) млн долларов Джордж Расселл («Мерседес») — 9 (4+5) млн долларов Пьер Гасли («Альпин») — 8 (5+3) млн долларов Оскар Пиастри («Макларен») — 8 (3+5) млн долларов