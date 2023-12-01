Forbes посчитал доходы Ферстаппена и других гонщиков «Формулы-1»
Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен во второй раз подряд возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1» по версии Forbes.
Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен во второй раз подряд возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1» по версии Forbes.
За минувший сезон Ферстаппен заработал 70 млн долларов. Базовая зарплата 26-летнего гонщика составила 45 млн долларов, еще 25 млн он получил за счет бонусов. В прошлом сезоне трехкратный чемпион мира заработал на 10 млн долларов меньше.
Второе место занял британский пилот Льюис Хэмилтон, заработавший по контракту с «Мерседесом» 55 млн долларов. Тройку замкнул испанец Фернандо Алонсо, который в прошедшем сезоне пополнил свой счет на 34 млн долларов. Для 42-летнего пилота «Астон Мартин» это был 20-й юбилейный сезон в «королевских» гонках. Он останется в «Формуле-1» еще, как минимум, на один сезон.
В минувшем сезоне Ферстаппен стал трехкратным чемпионом «Формулы-1», набрав рекордные 575 очков. Он более чем в два раза опередив ближайшего преследователя в лице партнера по команде Серхио Переса, на счету которого 285 очков. Ферстаппен выиграл 19 из 22 гонок, что является рекордным показателем в истории «королевских» гонок.