Ферстаппен рассказал, какой он видит Формулу-1 через 10 лет
Трехкратный чемпион «Формулы-1» и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос журналиста о том, какими он видит чемпионат через 10 лет.
Трехкратный чемпион «Формулы-1» и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос журналиста о том, какими он видит чемпионат через 10 лет.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не будет выступать в «Формуле-1» в 2033 году — тогда трехкратному чемпиону мира будет 36 лет.
«Бензин, вероятно, исчезнет. Но наш спорт уже сейчас становится более “зеленым” и экологичным. Одно можно сказать точно: Макс Ферстаппен больше не будет в нем участвовать! Будет ли “Ред Булл” доминировать с собственными моторами? Трудный вопрос. Но над проектом работают сотни людей в Милтон-Кинсе. Мы не хотим ошибиться в 2026 году и надеемся, что это будет ракета. Посмотрим», — приводит слова Ферстаппена Blick.
Ожидается, что в 2026 году будет введен новый моторный регламент. В данный момент «Ред Булл» использует двигатели компании «Хонда».
Макс Ферстаппен доминировал в завершившемся в ноябре сезоне «Формулы-1» 2023 года. Нидерландский пилот досрочно обеспечил себе третью подряд победу в сезоне, выиграв 19 Гран-при из 22. Еще две победы в сезоне в активе партнера Макса по «Ред Буллу» — мексиканца Серхио Переса.