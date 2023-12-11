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12:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Ферстаппен рассказал, какой он видит Формулу-1 через 10 лет

Трехкратный чемпион «Формулы-1» и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос журналиста о том, какими он видит чемпионат через 10 лет.

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Источник: AP 2023

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не будет выступать в «Формуле-1» в 2033 году — тогда трехкратному чемпиону мира будет 36 лет.

«Бензин, вероятно, исчезнет. Но наш спорт уже сейчас становится более “зеленым” и экологичным. Одно можно сказать точно: Макс Ферстаппен больше не будет в нем участвовать! Будет ли “Ред Булл” доминировать с собственными моторами? Трудный вопрос. Но над проектом работают сотни людей в Милтон-Кинсе. Мы не хотим ошибиться в 2026 году и надеемся, что это будет ракета. Посмотрим», — приводит слова Ферстаппена Blick.

Ожидается, что в 2026 году будет введен новый моторный регламент. В данный момент «Ред Булл» использует двигатели компании «Хонда».

Макс Ферстаппен доминировал в завершившемся в ноябре сезоне «Формулы-1» 2023 года. Нидерландский пилот досрочно обеспечил себе третью подряд победу в сезоне, выиграв 19 Гран-при из 22. Еще две победы в сезоне в активе партнера Макса по «Ред Буллу» — мексиканца Серхио Переса.

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