Ферстаппен рассказал, какой он видит Формулу-1 через 10 лет

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не будет выступать в «Формуле-1» в 2033 году — тогда трехкратному чемпиону мира будет 36 лет.

«Бензин, вероятно, исчезнет. Но наш спорт уже сейчас становится более “зеленым” и экологичным. Одно можно сказать точно: Макс Ферстаппен больше не будет в нем участвовать! Будет ли “Ред Булл” доминировать с собственными моторами? Трудный вопрос. Но над проектом работают сотни людей в Милтон-Кинсе. Мы не хотим ошибиться в 2026 году и надеемся, что это будет ракета. Посмотрим», — приводит слова Ферстаппена Blick.