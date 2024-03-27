Тото Вольф: не могу представить Хэмилтона в красном

В феврале 39-летний пилот объявил о том, что нынешний сезон станет для него в «Мерседесе» последним.

— Времени прошло немного. Думаю, Льюису было трудно обо всем рассказать мне. Ведь на рождественские каникулы он уходил с настроем, что «он с “Мерседесом” навсегда». При этом в это время года мы обычно почти не общаемся, потому что Льюис уходит в себя. В противном случае мы бы вообще общались каждый день.

Тут Льюис вернулся из отпуска и спросил, можем ли мы встретиться за чашкой кофе. Мы встретились, сидели и пили кофе — это вполне обычная встреча перед началом сезона. И тут Льюис говорит мне: «Я перехожу в “Феррари”.

Несмотря ни на что, я вижу в этом и положительные моменты — ведь мы провели вместе много прекрасных лет, многого добились и крепко связаны друг с другом. Но вообще я не могу представить себе Льюиса в красном. Не думаю, что ему пойдет этот цвет. А еще я сказал Льюису, что ему стоит представить заднее антикрыло болида «Мерседеса» — ведь только его он и будет видеть в дальнейшем, — сказал Вольф.