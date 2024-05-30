В «Формуле-1» намерены сделать болиды команд более различимыми

Поводом для прорабатывания этого вопроса стали отзывы болельщиков, которые следят за «королевскими гонками» посредством видеотрансляций. В частности, эта проблема касается ливрей болидов «Астон Мартина» и «Мерседеса», а также «Уильямса» и «РБ». Проблема усугубилась во многом из-за того, что команды все чаще оставляют некоторые части болидов непокрашенными в погоне за снижением массы.

«Одна проблема в том, что слишком много непокрашенного карбона — очевидно, чтобы сэкономить на массе краски. Другая заключается в том, что некоторые коллективы используют близкие цветовые схемы, и машины выглядят визуально похожими. Мы обсуждаем это с командами, и вопрос поднимут на следующем заседании Комиссии “Ф-1”.



Надо продумать какой-то процесс коммуникации команд друг с другом, чтобы они могли сказать: “Ладно, если ваша машина синяя здесь, наша не будет синей в данном месте”. Что-то в таком духе. Мы в ФИА не хотим прописывать регламент по ливреям, однако хотим, чтобы болиды были различимыми», — заявил директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис.