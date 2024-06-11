Ферстаппен назвал пять лучших гонщиков в истории «Формулы-1»

«Знаете, что бы я ни сказал, многие не согласятся. Я выберу Михаэля Шумахера, возможно, Айртона Сенну, Фернандо Алонсо, Льюиса Хэмилтона и Хуана Мануэля Фанхио. Старая школа», — приводит слова Ферстаппена издание DAZN.

Многие считают Макса Ферстаппена одним из лучших гонщиков всех времен, но себя в рейтинг голландец не включил.

Ферстаппен одержал свою 60-ю победу на Гран При Канады и занимает третье место среди пилотов с наибольшим количеством побед в «Формуле-1», уступая Льюису Хэмилтону и Михаэлю Шумахеру.

В текущем сезоне «Формулы-1» трехкратный чемпион мира лидирует в личном зачете, набрав 194 очка. Второе место занимает пилот «Феррари» Шарль Леклер с 138 очками. На третьем месте располагается британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, он отстает от Леклера на семь очков.

«Ред Булл» возглавляет Кубок конструкторов, на второй строчке идет «Феррари», третье место занимает «Макларен».