Шантажисты требовали у семьи Михаэля Шумахера 15 млн евро

По информации источника, одним из задержанных стал бывший сотрудник службы безопасности семьи. Он занимался оцифровкой частных фотографий близких Шумахера, после чего передавал их шантажистам, которые требовали за них 15 млн евро.

Двое мужчин, которыми оказались отец и сын, угрожали выложить фотографии в открытый доступ. В качестве доказательства они выслали семье часть файлов, содержание которых не раскрывается. Благодаря техническим средствам шантажистов удалось отследить. Они были арестованы 19 июня в городке Грос-Герау на западе Германии. Теперь им грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом «Формулы-1» и является обладателем рекорда по количеству титулов, выигранных подряд. С 2000 по 2004 год он выиграл пять титулов за рулем «Феррари». Еще два титула он завоевал с «Бенеттоном» в 1994 и 1995 годах. Также Шумахеру до сих пор принадлежит рекорд по числу быстрых кругов (77). Из «королевских гонок» он ушел в 2012 году.