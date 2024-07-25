«Хаас» объявил о подписании контракта с Эстебаном Оконом
Американская команда «Формулы-1» «Хаас» подписала многолетнее соглашение с французским пилотом Эстебаном Оконом.
Американская команда «Формулы-1» «Хаас» подписала многолетнее соглашение с французским пилотом Эстебаном Оконом.
Окон присоединится к «Хаас» в следующем сезоне, так как сейчас выступает за «Альпин». В начале июня стало известно, что Окон покинет французскую команду.
«Я очень рад, что мы подписали Эстебана Окона в команду. Мы давно знали о его талантах, а наша личная история восходит к дебюту Эстебана за рулем болида “Формулы-1” — в тот день я был его гоночным инженером с Lotus. Тогда он продемонстрировал свои таланты, благодаря сильным выступлениям в юниорских категориях — он только что выиграл европейскую “Формулу-3” в 2014 году. Эстебан стал признанным талантом в “Формуле-1” и, конечно же, он победитель Гран-При», — приводит слова главы «Хааса» Аяо Комацу пресс-служба американской команды.
Также Окон высказался о своем переходе.
«Я очень рад начать новую главу в своей карьере в Формуле 1 и присоединиться к команде с начала сезона 2025 года. Я присоединюсь к очень амбициозной гоночной команде, чей дух, трудовая этика и несомненная траектория развития произвели на меня большое впечатление», — сказал Окон.
В текущем сезоне «Формулы-1» 27-летний Эстебан Окон занимает 18-е место в личном зачете пилотов с 3 очками.