«Хаас» объявил о подписании контракта с Эстебаном Оконом

«Я очень рад, что мы подписали Эстебана Окона в команду. Мы давно знали о его талантах, а наша личная история восходит к дебюту Эстебана за рулем болида “Формулы-1” — в тот день я был его гоночным инженером с Lotus. Тогда он продемонстрировал свои таланты, благодаря сильным выступлениям в юниорских категориях — он только что выиграл европейскую “Формулу-3” в 2014 году. Эстебан стал признанным талантом в “Формуле-1” и, конечно же, он победитель Гран-При», — приводит слова главы «Хааса» Аяо Комацу пресс-служба американской команды.