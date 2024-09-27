Бывший напарник Ферстаппена покидает «Формулу-1»

«Я любил этот спорт всю свою жизнь. Здесь дико, чудесно, и это было настоящее путешествие. Командам и людям, которые сыграли свою роль — спасибо. Фанатам, которые любят наш спорт порой больше меня — ха-ха — спасибо. Всегда случаются взлеты и падения, но было весело, и, откровенно говоря, я бы ничего не поменял. До следующего приключения», — написал Риккьярдо в соцсетях.