Бывший напарник Ферстаппена покидает «Формулу-1»

Место 35-летнего австралийца займет 22-летний новозеландец Лиам Лоусон, выполнявший в команде обязанности резервного пилота. В прошлом сезоне Лоусон подменял Риккьярдо, когда тот сломал руку, и провел в «Формуле-1» пять гонок.
«Хотели бы поблагодарить Даниэля за его упорную работу с нами в течение последних двух сезонов. Он принес команде много опыта и таланта с фантастическим отношением, которое помогло всем развить и укрепить сплоченный командный дух», — сказано в заявлении команды.
Риккьярдо занимает 14-е место в личном зачете, имея в своем активе 12 набранных очков. Карьера австралийца в «Формуле-1», вероятно, подошла к концу, так как Лоусон занял последнее свободное место в командах на следующий сезон.
«Я любил этот спорт всю свою жизнь. Здесь дико, чудесно, и это было настоящее путешествие. Командам и людям, которые сыграли свою роль — спасибо. Фанатам, которые любят наш спорт порой больше меня — ха-ха — спасибо. Всегда случаются взлеты и падения, но было весело, и, откровенно говоря, я бы ничего не поменял. До следующего приключения», — написал Риккьярдо в соцсетях.
Риккьярдо дебютировал в «Формуле-1» в 2011 году. Он выступал за «Хиспанию», «Торо Россо», «Ред Булл», «Рено», «Макларен» и «Альфа Таури». С 2016 по 2018 год Риккьярдо был напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл».
Всего на счету Риккьярдо 257 проведенных Гран-при в «Формуле-1», в которых он одержал 8 побед и 32 раз сумел подняться на подиум. Его наилучшим результатом стало третье место в личном в зачете в 2014 и 2016 годах. По числу проведенных гонок Риккьярдо занимает десятое место в истории «Формулы-1».