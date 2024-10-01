Даниил Квят: я мог бороться за чемпионский титул в «Формуле-1»

«Я всегда буду оглядываться на нее, понимая, что не извлек максимум. У меня был потенциал как минимум для борьбы за титул. Конечно, свою роль играет уверенность. В “Формуле-1” многие факторы влияют на то, побеждаешь ты или нет. И ты всегда зависишь от техники, которая в твоем распоряжении, как мы убедились в последнее время. На самом деле болид зачастую предопределяет, кто финиширует первым, пятым и десятым. Другими словами, в “Формуле-1” также для тебя должны сложиться звезды, чтобы ты оказался лучшим пилотом в лучшей машине. Разумеется, самому нужно многое сделать правильно, но я пытаюсь сказать, что и обстоятельства должны сыграть в твою пользу. В моем случае не всегда было так.



Повторюсь, я знаю, чего стою как гонщик, и в чемпионском болиде точно претендовал бы на титул. Не хочу бросаться словами и говорить, что легко бы победил, ведь конкуренция в “Формуле-1” беспощадная — так было во все времена. Так и должно происходить, поэтому мы все хотим выступать в “Формуле-1”. Мы все любим столь напряженное соперничество. Оглядываясь назад, можно сказать, что я получил свой шанс в “Ред Булл”, когда машина не была отличной, и это мягко сказано. А в случае Макса и ранее Себастьяна Феттеля болид на самом деле был очень быстрым. Как я уже сказал, обстоятельства должны сложиться. Для меня не сложились», — сказал Квят.