СМИ: Михаэль Шумахер впервые после травмы показался на публике

Как сообщает The Mirror, Михаэль Шумахер присутствовал на церемонии бракосочетания своей дочери Джины-Марии и Йена Бетке и наблюдал, как ее ведут к алтарю. Торжества прошли на семейной вилле Шумахеров на Мальорке в условиях строгой конфиденциальности. Гостей просили при входе на виллу сдавать смартфоны.
29 декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Михаэль получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга. Семья бывшего гонщика все это время не разглашает деталей о его нынешнем состоянии, с момента трагедии не было опубликовано ни одной фотографии немца.
Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом «Формулы-1» и является обладателем рекорда по количеству титулов, выигранных подряд. С 2000 по 2004 год он выиграл пять титулов за рулем «Феррари». Еще два титула он завоевал с «Бенеттоном» в 1994 и 1995 годах. Также Шумахеру до сих пор принадлежит рекорд по числу быстрых кругов (77). Из «королевских гонок» он ушел в 2012 году.
Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».