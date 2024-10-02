СМИ: Михаэль Шумахер впервые после травмы показался на публике

Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом «Формулы-1» и является обладателем рекорда по количеству титулов, выигранных подряд. С 2000 по 2004 год он выиграл пять титулов за рулем «Феррари». Еще два титула он завоевал с «Бенеттоном» в 1994 и 1995 годах. Также Шумахеру до сих пор принадлежит рекорд по числу быстрых кругов (77). Из «королевских гонок» он ушел в 2012 году.