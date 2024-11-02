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Леклер оштрафован на €10 тысяч за мат на пресс-конференции

Пилот «Феррари» Шарль Леклер получил штраф в размере €10 тысяч за нецензурное выражение на пресс-конференции после Гран-При Мексики чемпионата «Формулы-1», сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, заняв третье место на Гран-При Мексики, Леклер использовал нецензурное выражение на пресс-конференции. Затем пилот «Феррари» понял, что у него могут возникнуть проблемы из-за выбора выражений и сразу принес извинения.

После расследования стюарды FIA решили назначить Леклеру штраф в размере €10 тысяч, пять из которых отсрочены при условии отсутствия повторного нарушения в течение следующих 12 месяцев. В FIA приняли во внимание тот факт, что гонщик извинился.

Ранее пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен был приговорен к общественным работам за то, что нецензурно высказался о состоянии болида во время квалификации Гран-при Азербайджана.

В текущем сезоне Шарль Леклер занимает третье место в личном зачете пилотов, набра 291 очко. Лидирует в зачете Макс Ферстаппен, в активе которого 362 балла. Второе место занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис с 315 очками.