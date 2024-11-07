Макс Ферстаппен сказал, что отличает его и Михаэля Шумахера

«Меня не волнуют комплименты. Я хочу побеждать и делаю все для этого. Вот что связывает меня с такими гонщиками, как Михаэль. Он никогда не оставлял что-то неиспробованным, чтобы иметь максимальные шансы на успех. Это касается и его стиля пилотирования, и разработки машины. Здесь нет места страху, но при этом вы должны руководствоваться здравым смыслом», — приводит слова Ферстаппена издание Bild.