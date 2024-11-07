Макс Ферстаппен сказал, что отличает его и Михаэля Шумахера

«Меня не волнуют комплименты. Я хочу побеждать и делаю все для этого. Вот что связывает меня с такими гонщиками, как Михаэль. Он никогда не оставлял что-то неиспробованным, чтобы иметь максимальные шансы на успех. Это касается и его стиля пилотирования, и разработки машины. Здесь нет места страху, но при этом вы должны руководствоваться здравым смыслом», — приводит слова Ферстаппена издание Bild.
3 ноября нидерландец стал победителем Гран‑при Бразилии и превзошел достижение Шумахера, занимая первое место в общем зачете 897 дней подряд. Немецкий гонщик лидировал в чемпионате 896 дней кряду в 2000—2002 годах.
Пилот «Ред Булл» Ферстаппен является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» — в 2021, 2022 и 2023 годах. В сезоне 2024 года нидерландец также лидирует с большим отрывом. За три гонки до завершения сезона Ферстаппен опережает занимающего второе место британца Ландо Норриса из команды «Макларен» на 62 очка.