Макс Ферстаппен признался, что вел переговоры с «Мерседесом»

Макс Ферстаппен связан контрактом с командой «Ред Булл» до 2028 года. Нидерландец выступает за австрийскую конюшню с 2016 года.
«Я очень доволен тем, где я сейчас. Мы выиграли еще один чемпионат. Конечно, нужно улучшить машину, но я чувствую себя хорошо в команде, я могу быть самим собой. Все так же работают на износ, чтобы всегда предоставлять мне лучшие условия. В этом отношении мне не на что жаловаться. Что касается переговоров с “Мерседесом”, то большие команды всегда интересны. С другой стороны, я сейчас тоже в очень большой команде и добился с ней большого успеха. К тому же она просто как вторая семья для меня», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.com.
«Конечно, мы постоянно общаемся с другими командами по вопросу возможного перехода. Не буду лгать — я действительно обговаривал такой вариант с “Мерседесом”. Была конструктивная беседа, мы были честны и открыты друг с другом. Но я предан “Ред Булл” и сейчас не вижу целей, которых мог бы достичь только с другой командой», — добавил действующий чемпион мира.
Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом «Формулы-1» в сезоне-2024. Нидерландский гонщик гарантировал себе титул после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Ферстаппен в итоге был пятым, а Норрис — шестым. Макс выиграл 9 из 24 гонок и набрал 437 очков в общем зачете. Это чемпионство стало четвертым подряд для нидерландца.