Макс Ферстаппен признался, что вел переговоры с «Мерседесом»

«Я очень доволен тем, где я сейчас. Мы выиграли еще один чемпионат. Конечно, нужно улучшить машину, но я чувствую себя хорошо в команде, я могу быть самим собой. Все так же работают на износ, чтобы всегда предоставлять мне лучшие условия. В этом отношении мне не на что жаловаться. Что касается переговоров с “Мерседесом”, то большие команды всегда интересны. С другой стороны, я сейчас тоже в очень большой команде и добился с ней большого успеха. К тому же она просто как вторая семья для меня», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.com.