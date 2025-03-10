Никита Мазепин рассказал о реакции МОК на его открытое письмо

В 2023 году благотворительный фонд Никиты Мазепина «Мы выступаем как один» обратился к президенту МОК Томасу Баху с открытым письмом, в котором попросил посодействовать допуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.
«Я уверен, что реакция была — просто она не была публичной. Понятно, что мое письмо не могло остаться незамеченным, и адресат его получил. А не меняется ничего потому, что в нашей жизни все имеет инерцию. Вы разогнали машину до очень высокой скорости — и даже если она движется в неверном направлении, чтобы это направление поменять, нужно сначала остановиться. А остановка никогда быстро не происходит. В государственных структурах — то же самое. Но у меня не было цели выиграть этот “баттл” очень быстро. Главной целью было показать, на чьей стороне правда, и предать небезразличные нам вопросы определенной огласке», — приводит слова Мазепина «Газета.Ru».
Никита Мазепин попал под санкции ЕС и Великобритании в феврале 2022 года. Команда «Формулы-1» «Хаас» сочла, что гонщик получал «необоснованную выгоду» от своего отца. На фоне этих событий «Хаас» расторг контракт со спортсменом в одностороннем порядке. Европейский суд наложил на Никиту санкции и затем трижды продлевал их.
В 2021 году Мазепин выступал в «Формуле-1» за команду «Хаас». Его лучшим результатом в чемпионате стало 14-е место.