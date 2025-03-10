Никита Мазепин рассказал о реакции МОК на его открытое письмо

«Я уверен, что реакция была — просто она не была публичной. Понятно, что мое письмо не могло остаться незамеченным, и адресат его получил. А не меняется ничего потому, что в нашей жизни все имеет инерцию. Вы разогнали машину до очень высокой скорости — и даже если она движется в неверном направлении, чтобы это направление поменять, нужно сначала остановиться. А остановка никогда быстро не происходит. В государственных структурах — то же самое. Но у меня не было цели выиграть этот “баттл” очень быстро. Главной целью было показать, на чьей стороне правда, и предать небезразличные нам вопросы определенной огласке», — приводит слова Мазепина «Газета.Ru».