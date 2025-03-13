Ферстаппен назвал болид «Ред Булл» не самым быстрым

«Команда в хорошей форме. Думаю, мы узнаем больше в эти выходные, но мы постараемся сделать все, что в наших силах. Нашли несколько вещей, над которыми нужно поработать, и будем продолжать это делать.



Знаю, что сейчас мы не самые быстрые, но сезон очень длинный. Если бы вы спросили меня об этом здесь год назад, то в конце сезона все выглядело бы совершенно иначе. В “Формуле-1” многое может быстро измениться. Команда сделает все, чтобы быть максимально конкурентоспособными. Это последний год текущего регламента, поэтому до определенного момента мы концентрируемся на этом сезоне, а затем уже переключаемся на совершенно другие задачи», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ф-1».