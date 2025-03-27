Немецкий журналист поделился подробностями о состоянии Шумахера

«Ситуация очень печальная. Ему нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов. И он больше не может выражать свои мысли вербально. В настоящее время доступ к Шумахеру имеют не более 20 человек. И, по моему мнению, это правильная стратегия. Потому что семья действует в интересах Михаэля. Они всегда строго охраняли его личную жизнь, и это не изменилось», — сказал Горнер.