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Немецкий журналист поделился подробностями о состоянии Шумахера

Корреспондент немецкого телеканала RTL Феликс Горнер заявил, что Михаэль Шумахер находится в печальном состоянии. Об этом сообщает Daily Mail.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Горнер является одним из самых близких журналистов к семье Шумахера.

«Ситуация очень печальная. Ему нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов. И он больше не может выражать свои мысли вербально. В настоящее время доступ к Шумахеру имеют не более 20 человек. И, по моему мнению, это правильная стратегия. Потому что семья действует в интересах Михаэля. Они всегда строго охраняли его личную жизнь, и это не изменилось», — сказал Горнер.

Шумахер является семикратным чемпионом «Формулы-1» и является обладателем рекорда по количеству титулов, выигранных подряд: с 2000 по 2004 год он выиграл пять титулов за рулем «Феррари». Еще два титула он завоевал с «Бенеттоном» в 1994 и 1995 годах. Также Шумахеру до сих пор принадлежит рекорд по числу быстрых кругов (77). Из «королевских гонок» он ушел в 2012 году.

29 декабря 2013 года Шумахер во время катания на лыжах получил тяжелую травму головы, ударившись головой о камень. Легендарный немецкий гонщик был введен в искусственную кому, после чего ему провели три операции. В сентябре 2014 года Шумахер вернулся домой для прохождения реабилитации. С тех пор его семья ведет закрытый образ жизни и практически не делится подробностями о его здоровье.

В сентябре 2021 года на Netflix вышел документальный фильм, в котором жена и сын Шумахера подтвердили, что Михаэль не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими. Также из фильма стало известно, что семья потратила на его лечение более 20 млн фунтов стерлингов.

В октябре 2024 года немецкие СМИ сообщили, что Шумахер, вероятно, присутствовал на свадьбе своей дочери Джины, которая проходила на Мальорке.