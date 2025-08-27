Пилот «Формулы-1» показал неудачный дубль с флагом США: видео

«Для меня это похоже на то, как я раньше перешел из “Мерседеса” в “Альфа Ромео”. Произошла своего рода перезагрузка целей. Так что у себя в голове я уже проходил через такой процесс. И на протяжении всего общения с руководителем команды Грэмом Лоудоном, он всегда ясно давал понять, что простым этот путь не будет. И что особенно первый сезон, вероятно, окажется очень трудным.



Я на это подписался. И знаю, чего ждать. Всегда лучше готовиться к худшему, ведь тогда все ваши достижения будут восприниматься очень позитивно. Так что для меня, опять же, главное — это возможность работы с командой, возможность запачкать руки. И когда мы добьемся прогресса и команда придет к успеху, я буду рад. Я почувствую, что получил награду за свои усилия.



При этом мы в “Формуле-1” не ради того, чтобы оставаться позади. Мы не хотим оказаться на последнем месте. И я верю в эту структуру, в этих людей — и не вижу причин, почему мы не могли бы довольно быстро набрать хороший темп и добиться каких-то успехов. И у нас с Чеко Пересом в запасе еще есть несколько лет, так что наша цель — достичь успеха и насладиться этим», — сказал Боттас.