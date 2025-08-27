Пилот «Формулы-1» показал неудачный дубль с флагом США: видео

Накануне было объявлено, что 35-летний финский автогонщик вернется в «королевские гонки» в качестве боевого пилота американской команды «Кадиллак», которая дебютирует в «Формуле-1» в следующем сезоне.
Перед официальным объявлением о подписании контракта Боттас опубликовал в своих соцсетях изображение, на котором занимается серфингом в костюме с флагом США. Позднее там же появилось видео со съемок, на котором он теряет равновесие и падает с доски в море.
Боттас дебютировал в «Формуле-1» в 2013 году и за 12 сезонов провел 246 гонок, в которых одержал 10 побед и 67 раз поднимался на подиум. Он выступал за команды «Уильямс», «Мерседес», «Альфа Ромео» и «Заубер». В 2019 и 2020 годах он становился вице-чемпионом мира, оба раза уступив титул напарнику по «Мерседесу» Льюису Хэмилтону.
Партнером Боттаса в «Кадиллаке» будет мексиканский пилот Серхио Перес, который в 2023 году также становился вице-чемпионом «Формулы-1».
«Для меня это похоже на то, как я раньше перешел из “Мерседеса” в “Альфа Ромео”. Произошла своего рода перезагрузка целей. Так что у себя в голове я уже проходил через такой процесс. И на протяжении всего общения с руководителем команды Грэмом Лоудоном, он всегда ясно давал понять, что простым этот путь не будет. И что особенно первый сезон, вероятно, окажется очень трудным.
Я на это подписался. И знаю, чего ждать. Всегда лучше готовиться к худшему, ведь тогда все ваши достижения будут восприниматься очень позитивно. Так что для меня, опять же, главное — это возможность работы с командой, возможность запачкать руки. И когда мы добьемся прогресса и команда придет к успеху, я буду рад. Я почувствую, что получил награду за свои усилия.
При этом мы в “Формуле-1” не ради того, чтобы оставаться позади. Мы не хотим оказаться на последнем месте. И я верю в эту структуру, в этих людей — и не вижу причин, почему мы не могли бы довольно быстро набрать хороший темп и добиться каких-то успехов. И у нас с Чеко Пересом в запасе еще есть несколько лет, так что наша цель — достичь успеха и насладиться этим», — сказал Боттас.
Первая гонка за за рулем «Кадиллака» для Боттаса и Переса пройдет на Гран-при Австралии 8 марта 2026 года.