Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Льюис Хэмилтон продал всю коллекцию автомобилей

Пилот команды «Формулы-1» «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что продал всю свою коллекцию автомобилей.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: JOEL CARRETT/EPA/TASS

Коллекция Льюиса, которая оценивается в €15 млн, включала в себя два лимитированных спорткара LaFerrari, гиперкар Mercedes-AMG в стиле «Формулы-1» и ультра-редкий McLaren F1, купленный за сумму в районе € 12,6 млн в 2017 году.

«У меня больше нет машин. Я избавился от всей коллекции. Меня больше привлекает искусство. Если бы я собирался купить машину, то это была бы Ferrari F40. Это ведь тоже произведение искусства», — приводит слова британца Motorsport.

Льюис Хэмилтон является семикратным чемпионов «Формулы-1». Один титул гонщик завоевал с «Макларен», остальные шесть спортсмен выиграл за рулем болида команды «Мерседес». Хэмилтон — рекордсмен по числу побед в «Ф-1» (105). Он также обладает наибольшим количеством подиумов среди пилотов в «королевских гонках» (202).

В этом сезоне Хэмилтон выступает за «Феррари». Он располагается на 6-м месте в личном зачете пилотов с 117 очками. Первую строчку в таблице удерживает пилот «Макларен» Оскар Пиастри, на втором месте идет его партнер по команде Ландо Норрис. Третью строчку занимает Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».