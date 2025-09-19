Льюис Хэмилтон продал всю коллекцию автомобилей

Коллекция Льюиса, которая оценивается в €15 млн, включала в себя два лимитированных спорткара LaFerrari, гиперкар Mercedes-AMG в стиле «Формулы-1» и ультра-редкий McLaren F1, купленный за сумму в районе € 12,6 млн в 2017 году.
«У меня больше нет машин. Я избавился от всей коллекции. Меня больше привлекает искусство. Если бы я собирался купить машину, то это была бы Ferrari F40. Это ведь тоже произведение искусства», — приводит слова британца Motorsport.
Льюис Хэмилтон является семикратным чемпионов «Формулы-1». Один титул гонщик завоевал с «Макларен», остальные шесть спортсмен выиграл за рулем болида команды «Мерседес». Хэмилтон — рекордсмен по числу побед в «Ф-1» (105). Он также обладает наибольшим количеством подиумов среди пилотов в «королевских гонках» (202).
В этом сезоне Хэмилтон выступает за «Феррари». Он располагается на 6-м месте в личном зачете пилотов с 117 очками. Первую строчку в таблице удерживает пилот «Макларен» Оскар Пиастри, на втором месте идет его партнер по команде Ландо Норрис. Третью строчку занимает Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».