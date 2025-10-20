Хэмилтон установил антирекорд «Феррари» после 19 гонок без подиума

Британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон стал автором антирекорда для пилотов команды в «Формуле-1».
19 октября 40-летний гонщик провел 19-ю гонку в «Феррари», в которой финишировал позже тройки лидеров. В этот раз Льюис Хэмилтон был четвертым на «Гран-при США».
Предыдущий рекорд установил Дидье Перони. В 1982 году он впервые попал на подиум в своей 19-й гонке.
Напомним, Льюис — первый в истории гонщик, который одержал 100 побед и завоевал 200 подиумов. Ему в 2020 году удалось повторить рекорд Михаэля Шумахеравыиграв 7 чемпионских титулов.
Помимо антирекорда Хэмилтону в рамках «Гран-при США» удалось установить исторический рекорд «Формулы-1». Выходные в Остине позволили Льюису Хэмилтону записать на свой счет 5004,5 зачетных баллов в своей карьере. По этому показателю британец является неоспоримым лидером, поскольку его ближайший преследователь — четырехкратный чемпион «Формулы-1», голландец Макс Ферстаппен из «Red Bull» — имеет на своем счету лишь 3329,5 баллов.
Тройку самых результативных гонщиков в 75-летней истории «Формулы-1» замыкает четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель, который завершил свою карьеру в серии с 3098 набранными за время выступлений в турнире зачетными баллами.