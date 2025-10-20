Хэмилтон установил антирекорд «Феррари» после 19 гонок без подиума

Помимо антирекорда Хэмилтону в рамках «Гран-при США» удалось установить исторический рекорд «Формулы-1». Выходные в Остине позволили Льюису Хэмилтону записать на свой счет 5004,5 зачетных баллов в своей карьере. По этому показателю британец является неоспоримым лидером, поскольку его ближайший преследователь — четырехкратный чемпион «Формулы-1», голландец Макс Ферстаппен из «Red Bull» — имеет на своем счету лишь 3329,5 баллов.