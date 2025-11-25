Ричмонд
Сын Шумахера покинул «Формулу-1»

Немецкий пилот Мик Шумахер в сезоне 2026 года будет выступать в североамериканской серии гонок на машинах с открытыми колесами IndуСar.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Команда Rahal Letterman Lanigan на официальном сайте объявила о подписании контракта с 26‑летним сыном семикратного чемпиона «Формулы‑1» Михаэля Шумахера.

«Я рад подтвердить, что проведу полный сезон в серии IndуСar. Имея опыт выступлений как в “Формуле‑1”, так и в гонках на выносливость, а также в других гоночных сериях на протяжении многих лет, я обладаю знаниями и опытом, которые, я уверен, пойдут на пользу нашему партнерству», — сказал Мик Шумахер.

26-летний Мик Шумахер в 2021 и 2022 годах был основным пилотом команды «Формулы‑1» «Хаас», лучший результат немца — шестое место на Гран‑при Австрии‑2022. В 2024 и 2025 годах Шумахер выступал в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Михаэль Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1». Он — обладатель многочисленных рекордов чемпионата мира «Формулы-1»: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5).

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезные травмы головы во время катания на горных лыжах. Последние сообщения о его здоровье от членов семьи Шумахера датируются сентябрем 2021 года. Тогда на Netflix вышел документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.