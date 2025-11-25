Сын Шумахера покинул «Формулу-1»

«Я рад подтвердить, что проведу полный сезон в серии IndуСar. Имея опыт выступлений как в “Формуле‑1”, так и в гонках на выносливость, а также в других гоночных сериях на протяжении многих лет, я обладаю знаниями и опытом, которые, я уверен, пойдут на пользу нашему партнерству», — сказал Мик Шумахер.