Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон начал встречаться с Ким Кардашьян

Согласно данным издания The Sun, семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон находится в отношениях со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, Кардашьян прилетела из Лос-Анджелеса на частном самолёте и остановилась в люксовом загородном комплексе Estelle Manor в графстве Оксфордшир. Позже к ней присоединился Хэмилтон, прибывший на вертолете из Лондона. Инсайдеры утверждают, что пара провела время наедине, воспользовалась спа-зоной и поужинала в отдельном зале.

Встреча проходила в закрытом формате — с усиленной охраной и без публикаций в социальных сетях. Ни Хэмилтон, ни Кардашьян публично не комментировали информацию о возможных романтических отношениях.

«Двое из трех охранников стояли у двери их номера, чтобы никто не мог их побеспокоить», — сказал один из источников.

Льюис Хэмилтон и Ким Кардашьян знакомы более 10 лет и были замечены вместе на различных светских мероприятиях, включая новогоднюю вечеринку Кейт Хадсон в Аспене 31 декабря. Однако до этого момента их не связывали романтические слухи.

41-летний Хэмилтон — первый в истории гонщик «Формулы-1», одержавший 100 побед и завоевавший 200 подиумов. В 2020 году он также повторил рекорд Михаэля Шумахера, выиграв 7 чемпионских титулов. Льюис Хэмилтон в прошлом сезоне дебютировал «Феррари» и занял по итогам 2025 года шестое место в общем зачете.

Кардашьян в 2022 году развелась с рэп-исполнителем Канье Уэстом. Ким несколько раз пребывала в романтических отношениях с известными спортсменами. Ранее она была замужем за баскетболистом НБА Крисом Хамфрисом, а также встречалась с игроками НФЛ Реджи Бушем, Майлзом Остином и Оделлом Бекхэмом-младшим.

Узнать больше по теме
Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.
Читать дальше