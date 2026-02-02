Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон начал встречаться с Ким Кардашьян

По информации источника, Кардашьян прилетела из Лос-Анджелеса на частном самолёте и остановилась в люксовом загородном комплексе Estelle Manor в графстве Оксфордшир. Позже к ней присоединился Хэмилтон, прибывший на вертолете из Лондона. Инсайдеры утверждают, что пара провела время наедине, воспользовалась спа-зоной и поужинала в отдельном зале.
Встреча проходила в закрытом формате — с усиленной охраной и без публикаций в социальных сетях. Ни Хэмилтон, ни Кардашьян публично не комментировали информацию о возможных романтических отношениях.
«Двое из трех охранников стояли у двери их номера, чтобы никто не мог их побеспокоить», — сказал один из источников.
Льюис Хэмилтон и Ким Кардашьян знакомы более 10 лет и были замечены вместе на различных светских мероприятиях, включая новогоднюю вечеринку Кейт Хадсон в Аспене 31 декабря. Однако до этого момента их не связывали романтические слухи.
41-летний Хэмилтон — первый в истории гонщик «Формулы-1», одержавший 100 побед и завоевавший 200 подиумов. В 2020 году он также повторил рекорд Михаэля Шумахера, выиграв 7 чемпионских титулов. Льюис Хэмилтон в прошлом сезоне дебютировал «Феррари» и занял по итогам 2025 года шестое место в общем зачете.
Кардашьян в 2022 году развелась с рэп-исполнителем Канье Уэстом. Ким несколько раз пребывала в романтических отношениях с известными спортсменами. Ранее она была замужем за баскетболистом НБА Крисом Хамфрисом, а также встречалась с игроками НФЛ Реджи Бушем, Майлзом Остином и Оделлом Бекхэмом-младшим.