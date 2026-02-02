Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон начал встречаться с Ким Кардашьян

По информации источника, Кардашьян прилетела из Лос-Анджелеса на частном самолёте и остановилась в люксовом загородном комплексе Estelle Manor в графстве Оксфордшир. Позже к ней присоединился Хэмилтон, прибывший на вертолете из Лондона. Инсайдеры утверждают, что пара провела время наедине, воспользовалась спа-зоной и поужинала в отдельном зале.