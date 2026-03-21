День в истории спорта: 21 марта 1960 года родился один из лучших гонщиков в истории Формулы-1 Айртон Сенна

Сенна погиб 1 мая 1994 года в аварии на Гран‑при Сан‑Марино в Имоле, когда его болид Williams на высокой скорости вылетел с трассы в повороте Тамбурелло. Трагедия на глазах миллионов зрителей стала переломным моментом для Формулы‑1, ускорив реформы безопасности и ужесточение требований к трассам и технике. Память о Сенне живет не только в статистике и титулах: он остается символом предельной концентрации, веры в собственные силы и готовности идти на риск ради скорости.