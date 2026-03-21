Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День в истории спорта: 21 марта 1960 года родился один из лучших гонщиков в истории Формулы-1 Айртон Сенна

21 марта 1960 года в Сан-Паулу родился Айртон Сенна да Силва — гонщик, которого многие болельщики и эксперты считают одним из величайших пилотов в истории Формулы‑1.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В королевских гонках бразилец завоевал три титула чемпиона мира (1988, 1990, 1991), одержал 41 победу в Гран‑при и завоевал 65 поул‑позиций, долгое время удерживая рекорд по числу стартов с первой позиции. Сенна прославился невероятной скоростью в квалификации, мастерством в дождевых гонках и бескомпромиссным стилем борьбы на трассе.

Его путь в Формулу‑1 начался через европейские младшие серии: Формулу Форд и британскую Формулу‑3, где он доминировал в начале 1980‑х. В дебютном сезоне 1984 года за скромную команду Toleman Сенна сразу заявил о себе, поднявшись на подиум в дождевом Гран‑при Монако. Затем были годы в Lotus, а подлинную легенду он создал в McLaren, вступив в яркое соперничество с Аленом Простом, определявшее лицо чемпионата конца 1980‑х.

Сенна погиб 1 мая 1994 года в аварии на Гран‑при Сан‑Марино в Имоле, когда его болид Williams на высокой скорости вылетел с трассы в повороте Тамбурелло. Трагедия на глазах миллионов зрителей стала переломным моментом для Формулы‑1, ускорив реформы безопасности и ужесточение требований к трассам и технике. Память о Сенне живет не только в статистике и титулах: он остается символом предельной концентрации, веры в собственные силы и готовности идти на риск ради скорости.