Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии могут отменить

Организаторы чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула‑1» не планируют переносить этапы из Бахрейна и Саудовской Аравии. Об этом сообщает BBC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке эти этапы будут отменены. Такое решение обусловлено загруженностью календаря.

Новый сезон «Формулы‑1» стартует в Австралии уже на этой неделе. Первая тренировочная сессия пройдет в пятницу, 6 марта, а сама гонка состоится в воскресенье, 8 марта.

Гран-при Бахрейна запланирован на 10—12 апреля, а Гран-при Саудовской Аравии — на 17—19 апреля. Они идут в календаре сезона «Формулы‑1» четвертым и пятым этапом соответственно.

Ранее сообщалось, что решение по поводу этих этапов должно быть принято не позднее 29 марта, когда завершится Гран-при Японии, и командам нужно будет отправлять технику и оборудование на следующий этап чемпионата.

В субботу, 28 февраля, США совместно с Израилем нанесли массированные удары по объектам в Иране. Ответные удары затронули другие страны ближневосточного региона, среди которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. В результате атаки погибли ключевые фигуры руководства Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Военные действия продолжаются уже пять дней.