Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии могут отменить

По информации источника, в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке эти этапы будут отменены. Такое решение обусловлено загруженностью календаря.
Новый сезон «Формулы‑1» стартует в Австралии уже на этой неделе. Первая тренировочная сессия пройдет в пятницу, 6 марта, а сама гонка состоится в воскресенье, 8 марта.
Гран-при Бахрейна запланирован на
Ранее сообщалось, что решение по поводу этих этапов должно быть принято не позднее 29 марта, когда завершится Гран-при Японии, и командам нужно будет отправлять технику и оборудование на следующий этап чемпионата.
В субботу, 28 февраля, США совместно с Израилем нанесли массированные удары по объектам в Иране. Ответные удары затронули другие страны ближневосточного региона, среди которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. В результате атаки погибли ключевые фигуры руководства Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Военные действия продолжаются уже пять дней.