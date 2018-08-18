Болельщики «Кливленда» из НФЛ получат бесплатное пиво после ближайшей победы

Bud Light разослала по 10 холодильников с пивом в 10 кливлендских баров. Когда «Кливленд» выиграет следующий матч, руководство пивоварни по вай-фай автоматически откроет холодильники и предоставит болельщикам доступ к пиву, сообщает Firstandgoal.ru.



Условие для болельщиков простое: они должны находиться в баре в момент победы «Браунс».