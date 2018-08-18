Болельщики «Кливленда» из НФЛ получат бесплатное пиво после ближайшей победы
Компания Bud Light дополнительно мотивировала болельщиков команды НФЛ «Кливленд», который последний раз выигрывал 24 декабря 2016 года.
Компания Bud Light дополнительно мотивировала болельщиков команды НФЛ «Кливленд», который последний раз выигрывал 24 декабря 2016 года.
Bud Light разослала по 10 холодильников с пивом в 10 кливлендских баров. Когда «Кливленд» выиграет следующий матч, руководство пивоварни по
Условие для болельщиков простое: они должны находиться в баре в момент победы «Браунс».