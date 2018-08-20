Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо М
Уфа
Футбол. Зарубежный
21:00
Валенсия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:30
Аталанта
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Леганес
Футбол. Зарубежный
19.08
Реал2
Хетафе0
Все события
Фоторепортажи
13Два года Массимо Карреры в «Спартаке»
7Головин в «Монако». Еще несколько крутых фото на Лазурном побережье
16:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НФЛ отдал всю зарплату за 2017 год на благотворительность

Защитник «Филадельфии Иглс» Крис Лонг рассказал, на что ушла его зарплата в 2017 году.

Источник: AP 2018

Чеки за первые 6 месяцев Лонг отправил в фонд стипендий в родном Шарлотсвилле (штат Виргиния). В прошлом году в этом городе вспыхнули беспорядки из-за столкновений ультранационалистов с их противниками.

«Я всегда считал, что в нашей стране есть неравенство. Апатия людей к этому хорошо видна в последнее время. Так что я решил что-то изменить», — объяснил Лонг The Washington Post.

В прошлом году Лонг заработал миллион долларов, также в его контракте были бонусы на два миллиона. Оставшиеся чеки американец отправил в три города, в которых он играл: Сент-Луис, Бостон и Филадельфию.

Кроме того, Лонг собрал еще 1,3 млн долларов через донаты.

«Благодарен вам, что вы вместе со мной инвестируете в молодежь. На каждый матч я выхожу с дополнительной мотивацией. Занимаясь своим любимым делом по воскресеньям, я могу сделать еще больших хороших дел», — рассказал Лонг.

«Цена ошибки»: Медведева и Загитова сразятся по-новому
Проваливший финал ЛЧ вратарь оказался не нужен «Ливерпулю»
«Верни призовые»: в России за допинг отнимут имущество
«Кресты» Нобоа — самое жуткое, что могло случиться с «Зенитом»
УЕФА назвал трех претендентов на звание лучшего игрока сезона
«Не наши проблемы»: «Уфу» могут не пустить в Глазго
Лондонский «Арсенал» интересуется 18-летним защитником «Уфы»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь