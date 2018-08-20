Игрок НФЛ отдал всю зарплату за 2017 год на благотворительность

Чеки за первые 6 месяцев Лонг отправил в фонд стипендий в родном Шарлотсвилле (штат Виргиния). В прошлом году в этом городе вспыхнули беспорядки из-за столкновений ультранационалистов с их противниками.



«Я всегда считал, что в нашей стране есть неравенство. Апатия людей к этому хорошо видна в последнее время. Так что я решил что-то изменить», — объяснил Лонг The Washington Post.



В прошлом году Лонг заработал миллион долларов, также в его контракте были бонусы на два миллиона. Оставшиеся чеки американец отправил в три города, в которых он играл: Сент-Луис, Бостон и Филадельфию.



Кроме того, Лонг собрал еще 1,3 млн долларов через донаты.



«Благодарен вам, что вы вместе со мной инвестируете в молодежь. На каждый матч я выхожу с дополнительной мотивацией. Занимаясь своим любимым делом по воскресеньям, я могу сделать еще больших хороших дел», — рассказал Лонг.