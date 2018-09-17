Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал0
Ростов0
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
14:30
КуньлуньБ4
Слован3
Футбол. Зарубежный
21:30
СПАЛ
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Сельта
Хоккей. КХЛ
12:30
АдмиралОТ3
ЦСКА4
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур2
Динамо Р1
Все события
Фоторепортажи
10Игрок, который перешел в «Зенит». Вот кто прилетает в Питер
10Как выглядит стадион «Динамо»
16:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НФЛ завершил карьеру в перерыве матча

Корнербек «Баффало» Вонте Дэвис неожиданно завершил карьеру. В перерыве второго матча сезона игрок покинул раздевалку команды и позже объявил об уходе из футбола.

Наверх

Дэвис — известный игрок, его дважды выбирали в символическую сборную сезона, всего он провел в НФЛ 10 лет.

30-летний Дэвис отыграл первую половину матча с «Чарджерс», во время которой его команда позволила набрать сопернику 28 очков. После этого защитник по своей инициативе досрочно завершил матч.

«Я не так представлял себе уход из НФЛ. Но в своем 10-м сезоне я делал то, на что мое тело было запрограммировано. Быть готовым выйти на поле в день матча. Я перенес много операций и играл после многочисленных травм. Последние несколько недель были вызовом для моего тела.

Но сегодня на поле реальность ударила меня быстро и сильно: я больше не мог играть.

Я не хотел выразить неуважение к тренерам и одноклубникам. Но я стараюсь держать определенный уровень. Понимаю, что по физике я уже не тяну, я был честен сам с собой. Когда был на поле, я не чувствовал себя нормально, так и сказал тренерам: “Не чувствую себя так, как обычно”.

Я еще спросил себя: “Я хочу продолжать жертвовать собой?”. И, честно говоря, я не хочу, потому что сезон еще долгий, а для меня и для моей семьи важнее, чтобы я завершил карьеру здоровым, а не доигрывал последние матчи хромая», — написал после матча Дэвис.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Баффало» проиграл в этом матче — 20:31.

Новый контракт Карреры со «Спартаком». Почему это важно
Великий и в самом расцвете сил. Всеми любимому Овечкину — 33
Тотти возобновит карьеру в Австралии. Кто из звезд там отметился
Гончаренко стал лидером среди тренеров ЦСКА по проценту очков
«В «Динамо» обвинили в воровстве». Огненное интервью Скопинцева
У Шипулина новый тренер. Он уже издевается над Антоном: видео
«Урал» играет с «Ростовом» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь