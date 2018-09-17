Игрок НФЛ завершил карьеру в перерыве матча

Дэвис — известный игрок, его дважды выбирали в символическую сборную сезона, всего он провел в НФЛ 10 лет.



30-летний Дэвис отыграл первую половину матча с «Чарджерс», во время которой его команда позволила набрать сопернику 28 очков. После этого защитник по своей инициативе досрочно завершил матч.



«Я не так представлял себе уход из НФЛ. Но в своем 10-м сезоне я делал то, на что мое тело было запрограммировано. Быть готовым выйти на поле в день матча. Я перенес много операций и играл после многочисленных травм. Последние несколько недель были вызовом для моего тела.



Но сегодня на поле реальность ударила меня быстро и сильно: я больше не мог играть.



Я не хотел выразить неуважение к тренерам и одноклубникам. Но я стараюсь держать определенный уровень. Понимаю, что по физике я уже не тяну, я был честен сам с собой. Когда был на поле, я не чувствовал себя нормально, так и сказал тренерам: “Не чувствую себя так, как обычно”.



Я еще спросил себя: “Я хочу продолжать жертвовать собой?”. И, честно говоря, я не хочу, потому что сезон еще долгий, а для меня и для моей семьи важнее, чтобы я завершил карьеру здоровым, а не доигрывал последние матчи хромая», — написал после матча Дэвис.