Клуб НФЛ «Кливленд» выиграл первый матч за 635 дней. Болельщикам раздали бесплатное пиво
«Кливленд Браунс» прервали 19-матчевую серию из побед. На 3-й игровой неделе НФЛ команда одержала волевую победу над «Нью-Йорк Джетс» — 21:17.
«Кливленд Браунс» прервали 19-матчевую серию из побед. На 3-й игровой неделе НФЛ команда одержала волевую победу над «Нью-Йорк Джетс» — 21:17.
Последний раз «Кливленд» выигрывал 24 декабря 2016 года — с того момента прошло 635 дней. В этом матче «Браунс» уступали 0:14 по ходу второй четверти и 3:14 после первой половины.
Команда поменяла квотербека
Перед сезоном компания Bud Light разослала по 10 холодильников с пивом в 10 кливлендских баров. Болельщики должны были получить его бесплатно после первой победы «Кливленда» в сезоне. Сегодня это случилось.