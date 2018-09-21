Клуб НФЛ «Кливленд» выиграл первый матч за 635 дней. Болельщикам раздали бесплатное пиво

Последний раз «Кливленд» выигрывал 24 декабря 2016 года — с того момента прошло 635 дней. В этом матче «Браунс» уступали 0:14 по ходу второй четверти и 3:14 после первой половины.



Команда поменяла квотербека из-за травмы, на поле вышел 23-летний Бэйкер Мэйфилд — первый номер драфта-2018. Он сделал 17 точных передач из 23 в дебютном матче в НФЛ, набрал 201 ярд и помог «Браунс» победить — впервые после 18 поражений и одной ничьей.