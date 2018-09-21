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12:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Клуб НФЛ «Кливленд» выиграл первый матч за 635 дней. Болельщикам раздали бесплатное пиво

«Кливленд Браунс» прервали 19-матчевую серию из побед. На 3-й игровой неделе НФЛ команда одержала волевую победу над «Нью-Йорк Джетс» — 21:17.

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Последний раз «Кливленд» выигрывал 24 декабря 2016 года — с того момента прошло 635 дней. В этом матче «Браунс» уступали 0:14 по ходу второй четверти и 3:14 после первой половины.

Команда поменяла квотербека из-за травмы, на поле вышел 23-летний Бэйкер Мэйфилд — первый номер драфта-2018. Он сделал 17 точных передач из 23 в дебютном матче в НФЛ, набрал 201 ярд и помог «Браунс» победить — впервые после 18 поражений и одной ничьей.

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Перед сезоном компания Bud Light разослала по 10 холодильников с пивом в 10 кливлендских баров. Болельщики должны были получить его бесплатно после первой победы «Кливленда» в сезоне. Сегодня это случилось.

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