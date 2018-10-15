Макгрегор настроил игроков «Далласа» на победу в матче НФЛ
Боец ММА Конор Макгрегор посетил матч по американскому футболу «Даллас» — «Джексонвиль».
Боец ММА Конор Макгрегор посетил матч по американскому футболу «Даллас» — «Джексонвиль».
Ирландец рекламировал свой виски Proper No. Twelve, дарил мячи с автографом болельщикам и настраивал игроков «Далласа» на победу.
В итоге «Даллас» разгромил соперника со счетом 40:7, некоторые футболисты праздновали тачдауны в стиле Макгрегора.
Конор сделал неловкий бросок перед игрой, имитируя пас квотербека, над этим стали шутить пользователи интернета. Сам Макгрегор позже написал, что бросил так, потому что не хотел порвать свой дорогой пиджак.
Илья Андреев