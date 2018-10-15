Макгрегор настроил игроков «Далласа» на победу в матче НФЛ

В итоге «Даллас» разгромил соперника со счетом 40:7, некоторые футболисты праздновали тачдауны в стиле Макгрегора.



Конор сделал неловкий бросок перед игрой, имитируя пас квотербека, над этим стали шутить пользователи интернета. Сам Макгрегор позже написал, что бросил так, потому что не хотел порвать свой дорогой пиджак.