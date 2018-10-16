Болельщик «Пэтриотс» облил пивом игрока «Канзас-Сити». Теперь его ждет суд
Ресивер «Канзас-Сити» Тайрик Хилл через своего агента попросил суда для болельщика, который облил его пивом в матче с «Нью-Инглендом».
Ресивер «Канзас-Сити» Тайрик Хилл через своего агента попросил суда для болельщика, который облил его пивом в матче с «Нью-Инглендом».
В конце 4-й четверти «Пэтриотс» вели 40:33, но «Канзас-Сити» удалось сравнять счет: Хилл сделал тачдаун, пробежав 75 ярдов. В конце зачетной зоны игрока облил пивом один из фанов «Нью-Ингленда».
Полиция нашла этого болельщика и допросила его. Теперь нарушителя общественного порядка ждет суд.
Илья Андреев