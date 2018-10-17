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17:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НФЛ свалил футболиста, схватив его за косичку

В матче команд НФЛ «Хьюстон» — «Баффало» произошел курьезный случай.

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Защитник «Хьюстона» Джадевион Клауни схватил бегущего Криса Айвори за дред-косичку и свалил на газон.

По правилам НФЛ волосы, выступающие за шлем, являются частью униформы спортсмена, поэтому такой захват не является фолом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У меня у самого дреды. Знаю, что это больно. Это часть униформы, с ним будет все в порядке… Лига сделала так, что это считается частью униформы, и, если я смогу еще раз так его схватить, я это сделаю», — рассказал после матча Клауни.

Илья Андреев

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