Игрок НФЛ свалил футболиста, схватив его за косичку

Защитник «Хьюстона» Джадевион Клауни схватил бегущего Криса Айвори за дред-косичку и свалил на газон. По правилам НФЛ волосы, выступающие за шлем, являются частью униформы спортсмена, поэтому такой захват не является фолом.

«У меня у самого дреды. Знаю, что это больно. Это часть униформы, с ним будет все в порядке… Лига сделала так, что это считается частью униформы, и, если я смогу еще раз так его схватить, я это сделаю», — рассказал после матча Клауни.



Илья Андреев