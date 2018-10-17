Игрок НФЛ свалил футболиста, схватив его за косичку
В матче команд НФЛ «Хьюстон» — «Баффало» произошел курьезный случай.
В матче команд НФЛ «Хьюстон» — «Баффало» произошел курьезный случай.
Защитник «Хьюстона» Джадевион Клауни схватил бегущего Криса Айвори за
По правилам НФЛ волосы, выступающие за шлем, являются частью униформы спортсмена, поэтому такой захват не является фолом.
«У меня у самого дреды. Знаю, что это больно. Это часть униформы, с ним будет все в порядке… Лига сделала так, что это считается частью униформы, и, если я смогу еще раз так его схватить, я это сделаю», — рассказал после матча Клауни.
Илья Андреев