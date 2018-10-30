Пивоварня в Бостоне выпустила пиво в честь победы «Ред Сокс» в Мировой серии
В Бостоне пивоваренная компания Samuel Adams отметила чемпионство «Ред Сокс» в МЛБ.
В Бостоне пивоваренная компания Samuel Adams отметила чемпионство «Ред Сокс» в МЛБ.
В честь 4-й победы команды в 21-м веке филиал компании выпустил пиво Damage Done Double IPA. Крепость пива — 7,3%, в его приготовлении использовали бобы ванили, гуаву и манго. Пиво будет продаваться за 16 долларов.
«Мы надеялись на чемпионство, но не хотели его сглазить. Пока мы ждали
Samuel Adams в этом году стала официальным пивом «Ред Сокс».
Илья Андреев