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18:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Пивоварня в Бостоне выпустила пиво в честь победы «Ред Сокс» в Мировой серии

В Бостоне пивоваренная компания Samuel Adams отметила чемпионство «Ред Сокс» в МЛБ.

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В честь 4-й победы команды в 21-м веке филиал компании выпустил пиво Damage Done Double IPA. Крепость пива — 7,3%, в его приготовлении использовали бобы ванили, гуаву и манго. Пиво будет продаваться за 16 долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы надеялись на чемпионство, но не хотели его сглазить. Пока мы ждали плей-офф, решили начать варить Double New England IPA, рассчитывая, что команда дойдет до финала и выиграет его», — сообщила компания.

Samuel Adams в этом году стала официальным пивом «Ред Сокс».

Илья Андреев

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