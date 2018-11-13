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16:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НФЛ попал 4 раза в штангу в одном матче

Удивительное невезение.

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Кикер «Чикаго» Коди Парки попал в историю: в матче с «Детройтом» он 4 раза попал в штангу.

Футболист попал в правую штангу в 1-й четверти при реализации одноочковой попытки. Во 2-й четверти одну такую попутку он реализовал, но третий удар пришелся в левую штангу.

В третьей четверти Парки дважды попал в правую от себя штангу, упустив возможность набрать 6 очков для команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на промахи своего кикера, «Чикаго» победил 34:22.

«Не думаю, что попал в штангу 4 раза за всю свою жизнь (а я исполняю такие удары уже 15 лет), так что это немного смешно. Конечно, тренеры мной недовольны, но я сам злюсь на себя еще больше», — сказал после матча Парки.

После его промахов тренер «Чикаго» Мэтт Надь предпочел не выпускать его на поле и разыграть 2-очковую реализацию в 3-й четверти.

После 4-го попадания в штангу к Парки подбежали одноклубники, чтобы подбодрить его.

Во время загрузки произошла ошибка.

До этого матча Парки попал все 28 ударов при 1-очковой реализации и забил 13 из 16 филд-голов.

Тренер «Чикаго» уже сообщил, что клуб не планирует отчислять своего кикера. Ранее в сезоне «Кливленд» отчислил кикера за 4 промаха в матче.

Илья Андреев

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