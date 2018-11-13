Игрок НФЛ попал 4 раза в штангу в одном матче

Кикер «Чикаго» Коди Парки попал в историю: в матче с «Детройтом» он 4 раза попал в штангу. Футболист попал в правую штангу в 1-й четверти при реализации одноочковой попытки. Во 2-й четверти одну такую попутку он реализовал, но третий удар пришелся в левую штангу. В третьей четверти Парки дважды попал в правую от себя штангу, упустив возможность набрать 6 очков для команды.

Несмотря на промахи своего кикера, «Чикаго» победил 34:22.



«Не думаю, что попал в штангу 4 раза за всю свою жизнь (а я исполняю такие удары уже 15 лет), так что это немного смешно. Конечно, тренеры мной недовольны, но я сам злюсь на себя еще больше», — сказал после матча Парки.



После его промахов тренер «Чикаго» Мэтт Надь предпочел не выпускать его на поле и разыграть 2-очковую реализацию в 3-й четверти.



После 4-го попадания в штангу к Парки подбежали одноклубники, чтобы подбодрить его.