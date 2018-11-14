Один из лучших игроков НФЛ пропустит весь сезон из-за забастовки

Раннинбек «Питтсбурга» Левеон Белл не пошел на уступки в переговорах с клубом о новом контракте. Игрок продолжил забастовку, не подписав предложенный ему контракт на один год и 14,5 млн долларов перед дедлайном 13 ноября. В июле, который лидировал в НФЛ по касаниям мяча в прошлом сезоне, Белл отклонил предложение «Стилерс» подписать контракт на 5 лет и 70 млн. Из этой суммы только 17 млн были гарантированными.

«Конечно, пропускать матчи — это отстой. Я хочу играть и побеждать. Но я должен стоять на своем. Зная, сколько я стою, и зная, что в любой момент могу порвать связку и лечь на операцию… Я знал, что не могу играть 16 матчей с 400 касаниями мяча и больше», — говорил Белл в интервью ESPN в октябре.



В НФЛ команды считают раннибеков игроками, которых можно заменить на других, из-за тенденции к спаду в еще молодом возрасте. Поэтому клубы стараются избегать подписывать с ними долгосрочные контракты.



Илья Андреев