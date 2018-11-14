Бейсболист помог спасти щенков в Хьюстоне

Питчер «Окленда» Дэниэл Менгден помог вытащить щенков, упавших в канализационный люк. Уроженец Хьюстона шел домой из тренажерного зала, когда увидел людей, собравшихся на обочине. Местный житель Рик Д'Амико услышал, как собаки скулят в люке. Горожане обратились за помощью к властям города, но те не ответили на просьбу. В итоге Менгден съездил домой за болотными сапогами и сачками, а потом спустился за собаками в люк вместе с Д'Амико.

«Одна собака была рада, что ее спасли, другая была сильно напугана, поэтому мы оставили ее внизу до приезда людей из приюта», — рассказал Менгден.



Ранее местные жители заметили в этом районе собаку с 8 щенками. Шесть из них взяли, чтобы потом найти для них хозяев. Бейсболист «Окленда» хочет теперь взять двух спасенных щенков к себе домой.