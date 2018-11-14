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19:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Бейсболист помог спасти щенков в Хьюстоне

Добрая история.

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Питчер «Окленда» Дэниэл Менгден помог вытащить щенков, упавших в канализационный люк. Уроженец Хьюстона шел домой из тренажерного зала, когда увидел людей, собравшихся на обочине.

Местный житель Рик Д'Амико услышал, как собаки скулят в люке. Горожане обратились за помощью к властям города, но те не ответили на просьбу.

В итоге Менгден съездил домой за болотными сапогами и сачками, а потом спустился за собаками в люк вместе с Д'Амико.

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«Одна собака была рада, что ее спасли, другая была сильно напугана, поэтому мы оставили ее внизу до приезда людей из приюта», — рассказал Менгден.

Ранее местные жители заметили в этом районе собаку с 8 щенками. Шесть из них взяли, чтобы потом найти для них хозяев. Бейсболист «Окленда» хочет теперь взять двух спасенных щенков к себе домой.

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Илья Андреев

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