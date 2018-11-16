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18:25 (мск), источник: Sportmail.ru

В США тренер студенческой команды не разрешил игроку смотреть за игрой в куртке при +10

Странная история.

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В университетской команде Хьюстона по американскому футболу между тренером и игроком случился конфликт прямо во время матча.

Тэкл Эд Оливер пропускал игру против «Тьюлэйна» из-за травмы, но смотрел ее с бровки. Главный тренер Мэйджор Эпплуайт заметил его в куртке и сказал игроку ее снять. Когда тот отказался, тренер сам начал ее снимать, в итоге их пришлось разнимать.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У нас есть правило для бровки, что те, кто играет, особенно выходит в старте, могут сидеть в куртках. Не надо, чтобы вокруг сидела тысяча человек, когда температура всего плюс 10. Хочется, чтобы парни закаляли характер.

Некоторые игроки сидели в куртках, я попросил их снять. Эд тоже сидел в ней, так что я попросил и его, чтобы быть справедливым ко всем. Дальше были эмоции. Когда у тебя игроки 18−22 лет, к этому надо быть готовым», — сказал тренер.

Оливер уехал с матча в перерыве, его команда в итоге победила 48:17.

Эд Оливер считается одним из главных талантов в студенческой лиге США и претендует на высокий номер драфта.

Илья Андреев

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