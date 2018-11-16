В США тренер студенческой команды не разрешил игроку смотреть за игрой в куртке при +10

В университетской команде Хьюстона по американскому футболу между тренером и игроком случился конфликт прямо во время матча. Тэкл Эд Оливер пропускал игру против «Тьюлэйна» из-за травмы, но смотрел ее с бровки. Главный тренер Мэйджор Эпплуайт заметил его в куртке и сказал игроку ее снять. Когда тот отказался, тренер сам начал ее снимать, в итоге их пришлось разнимать.

«У нас есть правило для бровки, что те, кто играет, особенно выходит в старте, могут сидеть в куртках. Не надо, чтобы вокруг сидела тысяча человек, когда температура всего плюс 10. Хочется, чтобы парни закаляли характер.



Некоторые игроки сидели в куртках, я попросил их снять. Эд тоже сидел в ней, так что я попросил и его, чтобы быть справедливым ко всем. Дальше были эмоции. Когда у тебя игроки 18−22 лет, к этому надо быть готовым», — сказал тренер.



Оливер уехал с матча в перерыве, его команда в итоге победила 48:17.



Эд Оливер считается одним из главных талантов в студенческой лиге США и претендует на высокий номер драфта.



Илья Андреев