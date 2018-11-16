Американские болельщики устроили танцевальный баттл на стадионе
Это надо видеть.
Это надо видеть.
Матч по американскому футболу между командами Западной Вирджинии и Техасского христианского университета проходил в прохладную погоду, но болельщики все равно находили способы развлечь себя.
Во время перерыва два фана университета Западной Вирджинии устроили танцевальную дуэль под аплодисменты зрителей.
Университет Западной Вирджинии является одним из лидеров студенческого футбола в США, он выиграл 8 матчей из 9.
Илья Андреев