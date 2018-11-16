Американские болельщики устроили танцевальный баттл на стадионе

Матч по американскому футболу между командами Западной Вирджинии и Техасского христианского университета проходил в прохладную погоду, но болельщики все равно находили способы развлечь себя.



Во время перерыва два фана университета Западной Вирджинии устроили танцевальную дуэль под аплодисменты зрителей.