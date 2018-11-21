Игроки в американский футбол сбили с ног журналистку на бровке
Несчастный случай.
Несчастный случай.
В матче по американскому футболу студенческих команд Джорджия — Массачусетс во время борьбы за мяч два игрока выбежали за пределы поля и врезались в корреспондентку ESPN Лору Ратледж.
Репортер отвернулась от поля и не увидела, что в ее сторону бегут футболисты.
Для корреспондентки ESPN все закончилось без травм, и она отнеслась к этому эпизоду с юмором.
Игрок университета Джорджии Пратер Хадсон позже написал ей в твиттере: «Хэй, извини, что сбил тебя с ног… могу подъехать за тобой на машине в 7». В ответ Лора Ратледж сообщила, что она замужем.
Илья Андреев