Игроки в американский футбол сбили с ног журналистку на бровке

В матче по американскому футболу студенческих команд Джорджия — Массачусетс во время борьбы за мяч два игрока выбежали за пределы поля и врезались в корреспондентку ESPN Лору Ратледж.



Репортер отвернулась от поля и не увидела, что в ее сторону бегут футболисты.

Для корреспондентки ESPN все закончилось без травм, и она отнеслась к этому эпизоду с юмором.