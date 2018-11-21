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17:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки в американский футбол сбили с ног журналистку на бровке

Несчастный случай.

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В матче по американскому футболу студенческих команд Джорджия — Массачусетс во время борьбы за мяч два игрока выбежали за пределы поля и врезались в корреспондентку ESPN Лору Ратледж.

Репортер отвернулась от поля и не увидела, что в ее сторону бегут футболисты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для корреспондентки ESPN все закончилось без травм, и она отнеслась к этому эпизоду с юмором.

Игрок университета Джорджии Пратер Хадсон позже написал ей в твиттере: «Хэй, извини, что сбил тебя с ног… могу подъехать за тобой на машине в 7». В ответ Лора Ратледж сообщила, что она замужем.

Илья Андреев

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