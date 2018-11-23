Игроки «Нью-Орлеана» съели индейку после матча НФЛ

В США отметили один из главных праздников в году — День благодарения. В этот день принято есть индейку, и игроки «Нью-Орлеана» отдали должное традиции сразу после матча НФЛ.



«Сэйнтс» обыграли «Атланту» 31:17, и для футболистов приготовили угощение сразу у бровки поля.