Игроки «Нью-Орлеана» съели индейку после матча НФЛ
Прямо на поле.
Прямо на поле.
В США отметили один из главных праздников в году — День благодарения. В этот день принято есть индейку, и игроки «Нью-Орлеана» отдали должное традиции сразу после матча НФЛ.
«Сэйнтс» обыграли «Атланту» 31:17, и для футболистов приготовили угощение сразу у бровки поля.
«Мы вышли на матч с правильным настроем, с хорошим планом на игру, выполнили его. Мне нравится эта победа так же, как нравится эта нога индейки», — сказал в прямом эфире игрок «Нью-Орлеана» Камерон Джордан.
Илья Андреев