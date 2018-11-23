Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь0
Спартак1
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал5
Динамо Мн1
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Барыс
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д
Львов
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Авангард
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
Витязь
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Урал
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Алавес
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
23:59
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23:59
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
23:59
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23:59
Вашингтон Кэпиталз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
24.11
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
24.11
Коламбус Блю Джэкетс
Торонто Мэйпл Ливз
Все события
Фоторепортажи
13Кто не сыграет за Россию в Швеции. Это целая команда
16Николай Писарев: спартаковец из «Торпедо»
14:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Нью-Орлеана» съели индейку после матча НФЛ

Прямо на поле.

Наверх

В США отметили один из главных праздников в году — День благодарения. В этот день принято есть индейку, и игроки «Нью-Орлеана» отдали должное традиции сразу после матча НФЛ.

«Сэйнтс» обыграли «Атланту» 31:17, и для футболистов приготовили угощение сразу у бровки поля.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы вышли на матч с правильным настроем, с хорошим планом на игру, выполнили его. Мне нравится эта победа так же, как нравится эта нога индейки», — сказал в прямом эфире игрок «Нью-Орлеана» Камерон Джордан.

Илья Андреев

Решающий бой: Медведева рвется навстречу Загитовой
Большие надежды. Российские лыжники готовятся побеждать
Шипулин: Не завершил карьеру, есть чувство, что добился не всего
Тут у всех проблемы. Что творится на Востоке КХЛ
Ибрагимович призвал целовать его уродливые ноги
УЕФА назвал трех лауреатов премии Fair Play по итогам сезона
БК «Лига Ставок» раздает фрибеты на «Черную пятницу»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь