Игрок НФЛ сделал предложение своей девушке сразу после матча

«Я планировал сделать это в ближайшее время, но когда стало ясно, что мы можем выиграть свой дивизион, то понял, что надо ускориться. Для Дженнифер это был сюрприз, я как раз этого и хотел. Кольцо было в надежном месте, но где именно, не могу вам сказать», — сообщил игрок «Чикаго».



Предложение Лено-младшего показали на табло для болельщиков на стадионе.



Сам игрок также сказал, что заранее спросил у тренера разрешение на то, чтобы сделать предложение у кромки поля.



Илья Андреев