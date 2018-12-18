Игрок НФЛ сделал предложение своей девушке сразу после матча
Она сказала да.
Она сказала да.
Игрок «Чикаго Беарс» Чарльз
«Чикаго» обыграл «Грин-Бэй» и впервые с 2010 года занял первое место в своем дивизионе. Сразу после матча
«Я планировал сделать это в ближайшее время, но когда стало ясно, что мы можем выиграть свой дивизион, то понял, что надо ускориться. Для Дженнифер это был сюрприз, я как раз этого и хотел. Кольцо было в надежном месте, но где именно, не могу вам сказать», — сообщил игрок «Чикаго».
Предложение
Сам игрок также сказал, что заранее спросил у тренера разрешение на то, чтобы сделать предложение у кромки поля.
Илья Андреев