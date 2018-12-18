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14:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НФЛ сделал предложение своей девушке сразу после матча

Она сказала да.

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Источник: Reuters

Игрок «Чикаго Беарс» Чарльз Лено-младший выбрал удачный день, чтобы сделать предложение своей девушке.

«Чикаго» обыграл «Грин-Бэй» и впервые с 2010 года занял первое место в своем дивизионе. Сразу после матча Лено-младший обратился к своей подруге Дженнифер Рот.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я планировал сделать это в ближайшее время, но когда стало ясно, что мы можем выиграть свой дивизион, то понял, что надо ускориться. Для Дженнифер это был сюрприз, я как раз этого и хотел. Кольцо было в надежном месте, но где именно, не могу вам сказать», — сообщил игрок «Чикаго».

Предложение Лено-младшего показали на табло для болельщиков на стадионе.

Сам игрок также сказал, что заранее спросил у тренера разрешение на то, чтобы сделать предложение у кромки поля.

Илья Андреев

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