Игроки «Филадельфии» сделали алтарь в честь запасного квотербека
В раздевалке «Филадельфии Иглс» появился самодельный алтарь.
В раздевалке «Филадельфии Иглс» появился самодельный алтарь.
На полке одного из шкафчиков установили фотографию квотербека Ника Фоулза, его книгу и свечи.
Фоулз — запасной квотербек «Иглс», который помог команде выиграть Супербоул в прошлом сезоне, после того как основной квотербек Карсон Вентц выбыл
На прошлой игровой неделе Фоулз снова заменил травмированного Вентца и помог «Филадельфии» обыграть в гостях одну из лучших команд НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс».
У «Филадельфии» остались шансы на
Илья Андреев