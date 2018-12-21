Игроки «Филадельфии» сделали алтарь в честь запасного квотербека

Фоулз — запасной квотербек «Иглс», который помог команде выиграть Супербоул в прошлом сезоне, после того как основной квотербек Карсон Вентц выбыл из-за травмы.



На прошлой игровой неделе Фоулз снова заменил травмированного Вентца и помог «Филадельфии» обыграть в гостях одну из лучших команд НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс».



У «Филадельфии» остались шансы на плей-офф. В эти выходные команда сыграет с «Хьюстоном», и «Иглс» устроит только победа. Главная надежда «Иглс» связана с успешной игрой квотербека Фоулза.



Илья Андреев