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13:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Филадельфии» сделали алтарь в честь запасного квотербека

В раздевалке «Филадельфии Иглс» появился самодельный алтарь.

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На полке одного из шкафчиков установили фотографию квотербека Ника Фоулза, его книгу и свечи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фоулз — запасной квотербек «Иглс», который помог команде выиграть Супербоул в прошлом сезоне, после того как основной квотербек Карсон Вентц выбыл из-за травмы.

На прошлой игровой неделе Фоулз снова заменил травмированного Вентца и помог «Филадельфии» обыграть в гостях одну из лучших команд НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс».

У «Филадельфии» остались шансы на плей-офф. В эти выходные команда сыграет с «Хьюстоном», и «Иглс» устроит только победа. Главная надежда «Иглс» связана с успешной игрой квотербека Фоулза.

Илья Андреев

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