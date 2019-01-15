Тренер НФЛ принес 225 тысяч долларов наличными в раздевалку команды

Главный тренер «Нью-Орлеана» Шон Пэйтон придумал способ, как мотивировать своих игроков в плей-офф. Перед домашним матчем с «Филадельфией» он принес в раздевалку чемпионский кубок («Ломбарди трофи»), свой чемпионский перстень и 225 тысяч долларов наличными — именно столько получит каждый игрок «Сэйнтс», если выиграет Супербоул.

По сообщениям очевидцев, Пэйтон обратился к команде с короткой речью. «Хотите все это получить? Тогда выиграйте три чертовых матча».



«Нью-Орлеан» справился с первой частью задачи — победил «Филадельфию» 20:14. Теперь «Сэйнтс» поспорят с «Рэмс» за титул лучшей команды Национальной конференции.



В случае успеха «Нью-Орлеан» ждет Супербоул — там они встретятся с «Нью-Игландом» или «Канзас-Сити».



Илья Андреев