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17:53 (мск), источник: Sportmail.ru

В клубе НФЛ есть человек, который следит, чтобы тренер не сталкивался с судьями

Выглядит комично, но это работает.

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В тренерском штабе «Лос-Анджелес Рэмс» есть специальный человек, который отвечает за то, чтобы главный тренер Шон Маквэй не врезался в арбитров на бровке. В случае, если это произойдет, команду ждет штраф.

«Большинство времени я нахожусь рядом с ним, когда мы атакуем. Отодвигаю его, когда судья может с ним столкнуться. Это особое искусство. Похоже на танец», — рассказал Тед Рэт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рэт также отвечает за физподготовку игроков «Рэмс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Действия Рэта были особенно заметны в финале Национальной конференции с «Нью-Орлеаном».

В ночь на 4 февраля «Рэмс» встретятся в Супербоуле с «Пэтриотс».

Илья Андреев

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