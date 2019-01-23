В клубе НФЛ есть человек, который следит, чтобы тренер не сталкивался с судьями
Выглядит комично, но это работает.
Выглядит комично, но это работает.
В тренерском штабе «Лос-Анджелес Рэмс» есть специальный человек, который отвечает за то, чтобы главный тренер Шон Маквэй не врезался в арбитров на бровке. В случае, если это произойдет, команду ждет штраф.
«Большинство времени я нахожусь рядом с ним, когда мы атакуем. Отодвигаю его, когда судья может с ним столкнуться. Это особое искусство. Похоже на танец», — рассказал Тед Рэт.
Рэт также отвечает за физподготовку игроков «Рэмс».
Действия Рэта были особенно заметны в финале Национальной конференции с «Нью-Орлеаном».
В ночь на 4 февраля «Рэмс» встретятся в Супербоуле с «Пэтриотс».
Илья Андреев