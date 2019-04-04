Девочка получит щенка благодаря хоумрану бейсболиста
Удачно получилось.
Удачно получилось.
Лидер «Милуоки» Кристиан Йелич ударно начал новый сезон в МЛБ. В первых 4 матчах хиттер сделал по одному хоумрану, и один из них оказался особенным.
Маленькая болельщица «Милуоки» пришла на матч с «Сент-Луисом» с плакатом, посвященным Йеличу.
«Йелич, сделай хоумран, и мой папа купит мне щенка».
Этот хоумран девочка запомнит надолго.
Родители девочки рассказали, что уже думали о собаке для дочери, поэтому позволили ей прийти на стадион с таким плакатом.
«У нашей дочери диабет 1-го типа, так что мы думали о
Известно, что собаки помогают больным диабетом — они могут почувствовать резкое снижение сахара в крови.
Илья Андреев