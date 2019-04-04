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19:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Девочка получит щенка благодаря хоумрану бейсболиста

Удачно получилось.

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Источник: Reuters

Лидер «Милуоки» Кристиан Йелич ударно начал новый сезон в МЛБ. В первых 4 матчах хиттер сделал по одному хоумрану, и один из них оказался особенным.

Маленькая болельщица «Милуоки» пришла на матч с «Сент-Луисом» с плакатом, посвященным Йеличу.

«Йелич, сделай хоумран, и мой папа купит мне щенка».

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Этот хоумран девочка запомнит надолго.

Во время загрузки произошла ошибка.

Родители девочки рассказали, что уже думали о собаке для дочери, поэтому позволили ей прийти на стадион с таким плакатом.

«У нашей дочери диабет 1-го типа, так что мы думали о собаке-помощнике. Но, может, возьмем и голдендудля», — сказала мама болельщицы.

Известно, что собаки помогают больным диабетом — они могут почувствовать резкое снижение сахара в крови.

Илья Андреев

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